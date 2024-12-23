Рютте назвав критику Зеленського на адресу Шольца несправедливою

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив думку, що критика президента України Володимира Зеленського на адресу канцлера Німеччини Олафа Шольца через відмову постачати далекобійну зброю є несправедливою. Про це повідомляє Reuters.

“Я неодноразово говорив Зеленському, що він має припинити критику Олафа Шольца, оскільки вважаю це несправедливим,” — заявив Рютте.

Разом із тим, очільник Альянсу зазначив, що на його місці він би погодився на постачання Україні крилатих ракет Taurus і дозволив їхнє застосування по об’єктах у глибині території Росії. Рютте підкреслив важливість таких можливостей для українських збройних сил, хоча наголосив, що це питання мають вирішувати країни Заходу.