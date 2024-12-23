Політика

Рютте назвав критику Зеленського на адресу Шольца несправедливою
23 Грудня 2024 10:00
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зеленський, нато, шольц
Володимир Зеленський та Марк Рютте / Фото: Офіс президента

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив думку, що критика президента України Володимира Зеленського на адресу канцлера Німеччини Олафа Шольца через відмову постачати далекобійну зброю є несправедливою. Про це повідомляє Reuters.  

“Я неодноразово говорив Зеленському, що він має припинити критику Олафа Шольца, оскільки вважаю це несправедливим,” — заявив Рютте.  

Разом із тим, очільник Альянсу зазначив, що на його місці він би погодився на постачання Україні крилатих ракет Taurus і дозволив їхнє застосування по об’єктах у глибині території Росії. Рютте підкреслив важливість таких можливостей для українських збройних сил, хоча наголосив, що це питання мають вирішувати країни Заходу.  


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