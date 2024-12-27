Політика

Президент Німеччини розпустив парламент
27 Грудня 2024 12:35
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німеччина
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр / Фото: Reuters

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент країни (Бундестаг) і призначив на 23 лютого 2025 року дострокові парламентські вибори. 

Про це повідомляє Tagesschau

“У складні часи, як зараз, для забезпечення стабільності потрібен дієздатний уряд і надійна більшість у парламенті”, – сказав Штайнмаєр.

16 грудня депутати бундестагу відмовили в довірі уряду Олафа Шольца. Під час спеціального засідання, скликаного з ініціативи самого Шольца, підтримку кабінету висловили 207 із 717 депутатів, 116 утрималися, 394 виступили проти.

Шольц поставив перед депутатами питання про довіру після розвалу правлячої коаліції – це голосування було необхідне, щоб мати формальні підстави призначити дострокові вибори.


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