Президент Німеччини розпустив парламент

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент країни (Бундестаг) і призначив на 23 лютого 2025 року дострокові парламентські вибори.

Про це повідомляє Tagesschau.

“У складні часи, як зараз, для забезпечення стабільності потрібен дієздатний уряд і надійна більшість у парламенті”, – сказав Штайнмаєр.

16 грудня депутати бундестагу відмовили в довірі уряду Олафа Шольца. Під час спеціального засідання, скликаного з ініціативи самого Шольца, підтримку кабінету висловили 207 із 717 депутатів, 116 утрималися, 394 виступили проти.

Шольц поставив перед депутатами питання про довіру після розвалу правлячої коаліції – це голосування було необхідне, щоб мати формальні підстави призначити дострокові вибори.