Суспільство

МЗС України про катастрофу азербайджанського літака: Росія могла приховувати докази
27 Грудня 2024 14:52
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авіакатастрофа, мзс, рф, україна
Андрій Сибіга / Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував катастрофу азербайджанського літака, висловивши серйозні підозри щодо дій Російської Федерації. За його словами, є підстави вважати, що РФ намагалася приховати докази потенційного збиття повітряного судна.

Як зазначив міністр, особливо підозрілими є два факти: миттєве поширення російськими ЗМІ альтернативних версій катастрофи та примус пошкодженого літака летіти над морем, що могло бути спробою знищити докази інциденту.

Сибіга також звернув увагу на те, що нові фото- та відеоматеріали з місця катастрофи все більше вказують на ураження літака саме російською зенітною системою. У зв’язку з цим він закликав до проведення ретельного та неупередженого розслідування інциденту.

Керівник українського МЗС висловив щирі співчуття Азербайджану у зв’язку з трагедією.


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