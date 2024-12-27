В Україні створили перший словник термінів зі сфери штучного інтелекту

Міністерство цифрової трансформації України презентувало перший в країні словник термінів, присвячений штучному інтелекту. Переглянути словник можна за посиланням.

Словник містить 106 найбільш поширених термінів і словосполучень, що допоможуть розмовляти на тему штучного інтелекту впевнено та зрозуміло. Кожен термін супроводжується англійським відповідником і визначенням.

Згідно з інформацією Мінцифри, цей проєкт сприятиме створенню якісного законодавства у сфері штучного інтелекту, а також стане в нагоді фахівцям, науковцям, медіа та громадськості, дозволяючи спілкуватися про технології на спільній мовній основі.

Також у Мінцифрі зазначили, що словник не є всеохопним: “Оскільки у сфері штучного інтелекту з’являються нові явища й поняття, словник не є всеохопним. Запрошуємо ділитися враженнями та пропозиціями щодо термінів, які варто додати, у формі”.