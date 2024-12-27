Суспільство

Сили оборони ліквідували трьох російських офіцерів у Запорізькій області (відео)
27 Грудня 2024 10:41
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війна, гур
Кадр об'єктивного контролю ураження російських військ / Фото: ГУР МО

У Запорізькій області Сили оборони України знищили трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ під час їхньої наради. Удар завдали ракетами HIMARS, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська розвідка отримала інформацію про заплановану зустріч російських офіцерів 4-ї гвардійської військової бази. Після підтвердження даних був розроблений план операції, до якого долучилися Департамент активних дій ГУР МО, оперативне угруповання військ “Таврія”, Сили безпілотних систем ЗСУ та тактична група “Тайфун” СБУ.

“Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони”, – розповіли розвідники.

Внаслідок операції ліквідовано трьох російських офіцерів:

  • капітан Нагорний Дмитро Олегович, командир 1 батальйону 135-го мотострілецького полку ЗС РФ;
  • капітан Крохмальов Григорій Олександрович, заступник начальника  штабу з розвідки, начальник розвідки 135-го мотострілецького полку ЗС РФ;
  • капітан Фомін Юрій Вікторович, командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази ЗС РФ.

Також знищено 5 одиниць автомобільної техніки.


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