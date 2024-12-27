Суспільство

Azerbaijan Airlines призупинила рейси до семи міст Росії
27 Грудня 2024 11:48
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авіа, росія
Літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що розбився / Фото: AP

Азербайджанська авіакомпанія Azerbaijan Airlines (AZAL) оголосила про припинення польотів із Баку до семи міст Росії з 28 грудня.

Таке рішення ухвалено у зв’язку з “результатами попереднього розслідування катастрофи літака Embraer 190 і можливими ризиками для безпеки польотів”. 

До завершення остаточного розслідування причин аварії літака припиняють польоти з Баку до Мінеральних Вод, Сочі, Волгограда, Уфи, Самари, Грозного та Махачкали. 

Літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що прямував із Баку до Грозного, розбився поблизу Актау вранці 25 грудня. На борту перебували 67 осіб, зокрема п’ятеро членів екіпажу. Унаслідок авіакатастрофи загинули 38 осіб. Ще 29 осіб вижили. Причиною аварії літака стала російська ракета ППО.


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