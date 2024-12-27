Суспільство

Сирський провів підсумкову нараду з питань підготовки військовослужбовців
27 Грудня 2024 10:04
читать на русском →
армія, сирський
Моменти занять з тактичної медицини в 24 ОМБр / Фото: 24 ОМБр

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів підсумкову річну нараду з питань підготовки військовослужбовців.

Під час наради за участі керівництва Генерального штабу, командувачів видів і родів військ, а також командирів бойових частин було визначено ключові напрямки роботи.

Основні моменти:

  • Тривалість базової підготовки: новобранці вже проходять 1,5-місячний курс базової загальної військової підготовки (БЗВП) замість колишнього 30-денного навчання. У перспективі планується збільшення загальної підготовки до двох місяців.
  • Адаптація у військових частинах: курс новачка у військових частинах передбачає 5–14 днів адаптації. Однак через інтенсивність бойових дій цей період не завжди витримується. Сирський наголосив на необхідності забезпечення повноцінного 14-денного курсу.
  • Оновлення стандартів: заплановано оновлення підходів до базової підготовки, включно з проведенням БЗВП на фондах бойових бригад.

“Якісна підготовка — це, насамперед, збереження життя і здоров’я наших воїнів”, — підкреслив Головнокомандувач.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Грудня 2024 10:41

Сили оборони ліквідували трьох російських офіцерів у Запорізькій області (відео)
27 Грудня 2024 12:16

Чи вірять українці у здатність Трампа закінчити війну: опитування
27 Грудня 2024 10:04

Сирський провів підсумкову нараду з питань підготовки військовослужбовців
27 Грудня 2024 09:41

Росіяни вночі запустили по україні дві ракети та понад 20 безпілотників
27 Грудня 2024 08:30

На фронті за добу відбулося 171 боєзіткнення, найбільше – на Покровському напрямку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
усі думки