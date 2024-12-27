Сирський провів підсумкову нараду з питань підготовки військовослужбовців

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів підсумкову річну нараду з питань підготовки військовослужбовців.

Під час наради за участі керівництва Генерального штабу, командувачів видів і родів військ, а також командирів бойових частин було визначено ключові напрямки роботи.

Основні моменти:

Тривалість базової підготовки : новобранці вже проходять 1,5-місячний курс базової загальної військової підготовки (БЗВП) замість колишнього 30-денного навчання. У перспективі планується збільшення загальної підготовки до двох місяців.

: новобранці вже проходять 1,5-місячний курс базової загальної військової підготовки (БЗВП) замість колишнього 30-денного навчання. У перспективі планується збільшення загальної підготовки до двох місяців. Адаптація у військових частинах : курс новачка у військових частинах передбачає 5–14 днів адаптації. Однак через інтенсивність бойових дій цей період не завжди витримується. Сирський наголосив на необхідності забезпечення повноцінного 14-денного курсу.

: курс новачка у військових частинах передбачає 5–14 днів адаптації. Однак через інтенсивність бойових дій цей період не завжди витримується. Сирський наголосив на необхідності забезпечення повноцінного 14-денного курсу. Оновлення стандартів: заплановано оновлення підходів до базової підготовки, включно з проведенням БЗВП на фондах бойових бригад.

“Якісна підготовка — це, насамперед, збереження життя і здоров’я наших воїнів”, — підкреслив Головнокомандувач.