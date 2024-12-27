Суспільство

Чи вірять українці у здатність Трампа закінчити війну: опитування
27 Грудня 2024 12:16
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війна, опитування, трамп
Обраний президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS

45% українців вважають, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США наближує мир, згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології. З них 15% переконані, що мир стане значно ближчим, а ще 30% вважають, що він наблизиться лише трохи.

Водночас 14% респондентів вважають, що мир стане більш віддаленим: 5% з них говорять про значне віддалення, 9% — про деяке. 40% опитаних вважають, що ситуація не зміниться, або не змогли визначити свою думку.

Щодо справедливості майбутнього миру для України, 7% вірять у повністю справедливий мир, а 11% переконані, що він буде несправедливим. Загалом 23% вважають, що мир за Трампа буде переважно або повністю справедливим для України, тоді як 31% бачать його як переважно несправедливий.

Опитування проводилося КМІС із 2 до 17 грудня 2024 року. Під час нього було опитано 985 респондентів-громадян України (віком 18 років і старше).


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