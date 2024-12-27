Парламент Південної Кореї оголосив імпічмент виконувачу обов’язків президента Хан Док Су

Національні збори Південної Кореї проголосували за імпічмент виконувачу обов’язків президента Хан Док Су, повідомляє агентство “Ренхап”.

За імпічмент було подано 192 голоси депутатів, проти – нуль.

Клопотання про імпічмент подала опозиційна Демократична партія. Таке рішення вона пояснила тим, що Хан відмовився призначити трьох додаткових суддів до складу Конституційного суду країни, який розглядатиме імпічмент попереднього президента країни Юн Сок Йоля.

Конституційний суд Південної Кореї складається з дев’яти суддів. Рішення про імпічмент Юна мають підтримати щонайменше шість суддів. Наразі у складі КС лише шість суддів, тому навіть один голос проти дасть змогу Юну залишитися при владі.

14 грудня парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент президенту країни Юн Сок Йолю у зв’язку з його спробою ввести воєнний стан. Згідно з Конституцією, повноваження глави держави тимчасово перейшли прем’єр-міністру Хан Док Су. Якщо Конституційний суд підтвердить усунення президента, у країні відбудуться позачергові вибори.