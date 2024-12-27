Економіка

На захист енергосистеми України виділено понад 10 мільярдів гривень – Шмигаль
27 Грудня 2024 15:46
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Шмигаль
Денис Шмигаль / Кабмін

Під час виїзного засідання Кабміну в Запорізькій області прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про масштабне фінансування захисту енергетичної інфраструктури України. Уряд спрямував понад 10 мільярдів гривень на будівництво захисних систем навколо енергооб’єктів у всіх областях країни.

Про це на виїзному засіданні уряду 27 грудня повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відвідавши пошкоджений російським ударом енергетичний об’єкт у Запорізькій області, прем’єр наголосив на важливості захисту енергетичної інфраструктури, особливо у прифронтових регіонах, які найбільше потерпають від ворожих атак.

Під час візиту Шмигаль також оглянув відновлені об’єкти цивільної інфраструктури:

– Капітально відремонтований житловий будинок, постраждалий від обстрілів у 2022 році

– Реконструйований ЦНАП, де надаватимуться 375 адміністративних послуг, включаючи окремий простір “Ветеран” для обслуговування ветеранів та їхніх родин

На відбудову інфраструктури та житла Запорізької області у 2024 році було виділено 508,8 млн гривень. Прем’єр-міністр підтвердив, що програми відновлення продовжаться і наступного року.


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