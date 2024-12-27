Україна направила 500 тонн гуманітарної допомоги до Сирії

Україна передала 500 тонн пшеничного борошна Сирії в межах гуманітарної програми “Зерно з України”. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час”, – зазначив президент.

Очікується, що допомога протягом наступних тижнів надійде до 167 000 людей з 33 250 сирійських сімей. Кожен пакунок борошна важить 15 кілограмів і зможе прогодувати сім’ю з п’яти осіб упродовж місяця.

“Бажаємо Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення. Ми знаємо справжню цінність цих речей”, — зазначив Зеленський.