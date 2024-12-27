Росія активно нарощує виробництво “шахедів”, – CNN

Росія наростила виробництво ударних БПлА Shahed-136, а також дешевих дронів-приманок на заводі в Татарстані.

Як повідомляє CNN, у 2023 році там було виготовлено 2738 Shahed-136, а за дев’ять місяців 2024 року — вже 5760 одиниць. Крім того, у “Алабузі” розпочали серійне виробництво дронів-приманок під назвою “Гербера”. Вони виготовляються з фанери та пінопласту, імітують радіолокаційний сигнал справжніх “шахедів” і коштують значно дешевше.

Для прискорення темпів виробництва Росія використовує китайські компоненти, які постачаються через мережу з 34 компаній, а також низькокваліфіковану робочу силу. Серед працівників — місцеві підлітки та жінки з африканських країн, яких залучають через проєкт “Алабуга Старт”.

Розширення виробничих площ у “Алабузі” / Maxar Technologies

Аналітики CNN також зафіксували розширення виробничих площ у “Алабузі” на 55% із березня до вересня 2023 року. Об’єкт додатково захищають антидроновими клітками та внутрішнім периметром безпеки.

Експерти зазначають, що оборонна промисловість РФ випускає зброю у чотири рази швидше, ніж усі країни ЄС разом узяті. Це створює серйозні виклики для України та її союзників.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголосив, що виробничі потужності “Алабуги” значно впливають на бойові дії РФ проти України, закликавши міжнародну спільноту посилити тиск на Росію.