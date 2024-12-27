Діденко розповіла, якою буде погода в останні вихідні 2024 року

В останні вихідні 2024 року в Україні пануватиме антициклон, який забезпечить переважно суху та маловітряну погоду. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

“Синоптичну ситуацію 28-29 грудня визначатиме антициклон, тому сильного вітру не очікується — лише слабкий або помірний”, — зазначила вона.

Температура повітря упродовж суботи та неділі буде в межах 0…+4 °C. Уночі на сході 28 грудня та на заході 29 грудня стовпчики термометрів можуть опуститися до 0…-3 °C.

У Києві вихідні обіцяють бути теплими, з температурою близько 0 °C уночі та 0…+2 °C удень.

Тільки 31 грудня очікується незначне зниження температури, а на півночі, включно з Києвом, та на північному сході України можливі опади у вигляді мокрого снігу.