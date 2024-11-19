За час великої війни у Чорнобильській зоні оселилися 125 тисяч людей

У зоні відчуження з початку повномасштабного вторгнення Росії оселилося 125 тисяч осіб. Державі це обходиться у 15 мільярдів гривень на рік, повідомила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Марчак пояснила, що люди переїжджають до зони радіаційного забруднення, щоб отримувати державні виплати, передбачені за проживання на цій території.

Вона нагадала, що після аварії на ЧАЕС і до 2008 року такі виплати отримували мешканці регіону. Проте через значне навантаження на бюджет (понад 50 трильйонів гривень на місяць) виплати скасували.

Попри це, через судові рішення кількість громадян із правом на доплати стрімко зросла до 135 400 осіб, що вже коштує державі 1,5 мільярда гривень щомісяця.

Для вирішення проблеми в проєкті бюджету на 2025 рік передбачено обмеження: доплати зможуть отримувати лише ті, хто проживав у зоні відчуження в період із 1986 до 1993 року.