За $15 тисяч обіцяли інвалідність і виїзд з України: у Львові затримали ексдепутата та його сина

У Львові правоохоронці затримали колишнього депутата однієї із сільських рад Жовківського району та його сина. Підозрювані пропонували військовозобов’язаному оформити фіктивну інвалідність або організувати незаконний виїзд за кордон.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, 66-річний ексдепутат однієї із сільських рад Жовківського району та його 46-річний син запропонували військовозобов’язаному два варіанти: за 15 тисяч доларів оформити медичні документи для встановлення інвалідності III групи з правом виїзду за кордон або за 10 тисяч доларів організувати незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску.

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Чоловік погодився на перший варіант. Після цього підозрювані неодноразово зустрічалися з ним, узгоджували деталі та надавали подальші вказівки. Згодом ділки почали вимагати додатково 40 тисяч гривень за виготовлення документів, а також ще 11 тисяч гривень за оформлення “стаціонарного лікування” без фактичного перебування пацієнта в медичному закладі.

“Для “переконання” його кілька разів возили до медзакладу у Львівській громаді, однак із лікарями він не контактував — чекав у авто, поки оформлювали документи. Наприкінці травня підозрювані повідомили, що документи майже готові, та попросили оплату. Після отримання першої частини їх затримали правоохоронці”, — розповіли в прокуратурі.

Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — організація та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинені з корисливих мотивів групою осіб.

Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми, зокрема серед працівників медичного закладу.