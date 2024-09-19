З України намагалися вивезти скрипку Страдіварі

В автомобілі, який прямував на виїзд з України, прикордонники Львівського загону виявили скрипку, ймовірно, італійського майстра Страдіварі.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Скрипка маркована як Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Її виявили у багажнику автомобіля марки “MITSUBISHI” у пункті пропуску “Краківець”, що на кордоні з Польщею.

Скрипка може бути оригінальним інструментом, виготовленим італійським майстром Антоніо Страдіварі. Цей інструмент вирізняється особливою чистотою звучання й неабияк цінується у світі”, – йдеться у повідомленні.

Представники митниці музичний інструмент вилучили. Чи становить він культурну та історичну цінність, встановить експертиза.