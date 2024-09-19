Суспільство

З України намагалися вивезти скрипку Страдіварі
19 Вересня 2024 18:36
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прикордонники
На кордоні з Польщею прикордонники знайшли в багажнику авто скрипку Страдіварі / Фото: ДПСУ

В автомобілі, який прямував на виїзд з України, прикордонники Львівського загону виявили скрипку, ймовірно, італійського майстра Страдіварі.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Скрипка маркована як Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Її виявили у багажнику автомобіля марки “MITSUBISHI” у пункті пропуску “Краківець”, що на кордоні з Польщею.

Скрипка може бути оригінальним інструментом, виготовленим італійським майстром Антоніо Страдіварі. Цей інструмент вирізняється особливою чистотою звучання й неабияк цінується у світі”, – йдеться у повідомленні.

Представники митниці музичний інструмент вилучили. Чи становить він культурну та історичну цінність, встановить експертиза.


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