Суспільство

З Сумської області евакуйовано 190 осіб, серед них – 26 дітей

16 Березня 2024 17:10
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суми, евакуація
Сумщина: рятувальники долучились до проведення евакуації громадян з прикордонних населених пунктів / Фото ДСНС

16 березня в селищі Велика Писарівка Сумської області рятувальники разом з представниками органів місцевого самоврядування та Національною поліції провели евакуацію цивільного населення, яке проживає в прикордонних населених пунктах.

Співробітники ДСНС оповістили населення. Допомогли громадянам дістатись до місця збору та завантажити речі в автобус.

Маломобільні групи населення рятувальники на руках транспортували в евакуаційні автобуси.

За минулі три дні поліцейські евакуювали 190 осіб, серед них – 26 дітей із Великописарівської громади, що розташована на кордоні Сумщини з РФ, повідомляє МВС України.

Евакуація людей з прикордонних районів Сумської області / Фото МВС

“Ювенальні поліцейські спільно з поліцейським офіцером громади надавали допомогу в транспортуванні до евакуаційного автобуса малечі з відокремлених сіл. Уже в безпечніших місцях людей знову зустрічали поліцейські, які допомагали з облаштуванням та забезпеченням необхідними речами”, – зазначається в повідомленні в телеграм.

Людей евакуйовано у зв’язку із загрозою життю через постійні обстріли росіян.


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