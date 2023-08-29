З Роботиного евакуювали всіх цивільних

З визволеного від окупації села Роботине Запорізької області евакуювали усіх цивільних громадян.

Про це заявив перший заступник голови Запорізької ОВА Руслан Мовчан в ефірі телемарафону.

“На сьогодні Роботине повністю звільнене. Проведена повна евакуація місцевих жителів з села. На сьогодні цивільне населення повністю евакуйоване”, – заявив він.

За словами Мовчана, до окупації в селі проживали майже 500 людей. Коли ж населений пункт був захоплений росіянами, там проживало близько 10 осіб. Село зазнало значних руйнувань.