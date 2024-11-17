З регіонів надходят відомості про наслідки масованого удару

Сьогодні, 17 листопада, Україна перебувала під масованим російським обстрілом. Окупанти запускали ударні дрони, крилаті й аеробалістичні ракети по України, зокрема по її енергетиці.

Близько 03:17 зафіксували зліт до семи бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Оленєгорська. Підліт до пускових рубежів очікувався о 06:00. Від того часу до України летіли ракети.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що росіяни атакують обʼєкти генерації й передачі електроенергії по всій Україні. Через це в Києві, Київській, Донецькій і Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що це була одна з наймасштабніших повітряних атак.

“Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його. Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення”, — додав він.

Яка ситуація у регіонах

Київ

У Києві постраждала одна жінка в Печерському районі через падіння уламків. Також вони впали в Голосіївському районі поблизу супермаркету “Сільпо”, у Деснянському на відкритій місцевості та дах недобудови , а у Дніпровському — на зелену зону парку та, ймовірно, у водойму на Русанівці.

Львівщина

На Львівщині у Червоноградському (Шептицькому) районі через падіння уламків ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль.

Рівненщина

Рівненщина зазнала ракетного удару ворога. Ціллю став об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомили в ОВА.

“Наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Будемо поступово відновлювати електро- та водопостачання. Постраждали також сусідні житлові будинки, там вибиті шибки. Керівництво громади готове надати людям тимчасове житло”, – написав очільник ОВА Олександр Коваль.

Миколаїв

Зранку, о 04:30, ворог кількома хвилями атакував Миколаїв дронами-камікадзе Shahed. У місті загинула жінка, поранені четверо дорослих та двоє дітей. О 08:05 мер Миколаєва додав, що кількість загиблих зросла до двох.

Дніпро

Росія також атакувала Дніпро — у місті пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка. Одному пораненому чоловіку надають допомогу. Було чутно вибухи на Криворіжжі, у Самарівському районі та Камʼянському. Виникли пожежі.

На Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу депо загинуло двоє залізничників. Ще троє – поранено, їх стан наразі задовільний.

Вінницька область

У Вінницькій області є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Попередньо без постраждалих. У регіоні є відключення світла.

Волинська область

Сталося також влучання по енергетичній інфраструктурі на Волині, повідомив очільник ОВА Іван Рудницький. За попередньою інформацією, минулося без жертв та постраждалих. Усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків.

Житомирщина

У Житомирському районі через атаку постраждало приватне домоволодіння — пошкоджено господарську будівлю та житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу площею 3 кв. м. Травмованих та загиблих немає.

Одеса

Після вибухів в Одесі зникло світло, разом з ним і вода. Електротранспорт не працює.

Запоріжжя

Вранці, 17 листопада, армія РФ завдала три удари по території Запоріжжя — цілились в об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу два чоловіки поранені.

“Як і по всій території України, цілили по критичній інфраструктурі області. Масштаби руйнувань зʼясовуються. Де можливо, екстрені служби вже працюють”, — йдеться у повідомленні очільника ОВА Федорова.

Прикарпаття

На Прикарпатті теж було неспокійно. Під ударом, зокрема, – об’єкт критичної інфраструктури. На місці події виникла пожежа, рятувальники працюють над її ліквідацією. Минулося без постраждалих. Усі відповідні служби працюють на місці.

Крім того, через масований обстріл знеструмлені залізничні ділянки на півдні, заході та північному сході України.

Із затримкою курсують поїзди:

№51 Запоріжжя — Одеса

№207 Харків — Одеса

№25/135 Ясіня, Чернівці — Одеса

№78 Ковель — Одеса

№87 Запоріжжя — Ковель

№59 Харків — Одеса