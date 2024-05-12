З прикордонних н.п. Харківської області евакуйовано понад 4500 жителів

Понад дві доби триває евакуація мешканців населених пунктів, життю та здоров’ю яких загрожують постійні обстріли з боку окупантів. Ця робота проводиться силами підрозділів Нацполіції та ДСНС у співпраці з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, волонтерами.

На Харківщині триває евакуація жителів прикордонних населених пунктів / Фото ДСНС, НПУ

Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжують сповіщати населення про необхідність евакуюватись з прикордонних населених пунктів, після чого супроводжують їх до проміжних евакопунктів. Там, на місцях постійно працюють психологи ДСНС.

За інформацією ДСНС, наразі з прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 4500 жителів.