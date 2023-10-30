З полону ХАМАС звільнено військову ЦАХАЛ

Рядову ЦАХАЛ Орі Магідіш, яка була викрадена 7 жовтня терористами ХАМАС, ізраїльські військові звільнили під час наземної військової операції в секторі Гази.

Про це повідомляє Vesty.

За словами військових, звільнена з полону заручниця пройшла медичне обстеження. Стан її здоров’я визнаний добрим. Після обстеження вона зустрілася із рідними.

Зазначається, що Орі Магідіш, мешканка Кір’ят-Гата, проходила службу на пункті спостереження ЦАХАЛ. Багато її співробітників були вбиті терористами вранці 7 жовтня, в перші хвилини комбінованої атаки ХАМАС.

«ЦАХАЛ і ШАБАК докладуть будь-яких зусиль для звільнення всіх полонених», – наголошується у спільній заяві ЦАХАЛ та Служби загально