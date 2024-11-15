З політикою Трампа війна в Україні закінчиться швидше – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що з політикою майбутнього президента США Дональда Трампа війна в Україні може завершитися швидше.

У інтерв’ю Суспільному він зазначив: “Для нас важливий справедливий мир, щоб не було відчуття, що ми втратили наших найкращих заради несправедливості. Війна закінчиться, але точну дату передбачити важко. Проте, з політикою цієї команди, яка незабаром очолить Білий дім, війна може завершитися швидше. Це їхній підхід і обіцянка своєму суспільству, і для них це дуже важливо”.

Зеленський також зазначив, що під час розмови з Трампом не почув нічого, що було б проти позиції України. На питання, чи ставив Трамп вимогу щодо переговорів з Росією, президент України відповів: “Ми – незалежна країна. Під час цієї війни, і я особисто, і наш народ, ведучи перемовини з США, з Трампом, Байденом та європейськими лідерами, показали, що риторика ‘Сідай і слухай’ з нами не працює”.