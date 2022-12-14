Суспільство

З початку війни Україну залишив кожен п’ятий мешканець

14 Грудня 2022 17:25
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біженці

Близько 7 млн осіб – або 20% населення України – покинули її відтоді, як почалося повномасштабне вторгнення Росії.

Про це заявив сьогодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він також сказав, що 4,9 млн. громадян України стали переселенцями всередині країни – з більш небезпечних районів у менш небезпечні. Третина з них – пенсіонери та люди з інвалідністю.

У кожній другій сім’ї, що виїхала зі свого будинку, – один і більше дітей.

Дмитро Лубинець каже, що 13 млн громадян України залишаються у “районах інтенсивних бойових дій” та на тимчасово окупованій території. З міст та селищ, що знаходяться на межі гуманітарної катастрофи, вивезено 46 тис. осіб.


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