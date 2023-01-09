З початку року на Харківщині зафіксовано 14 випадків обмороження

14 людей звернулися за меддопомогою внаслідок обморожень з 1 січня 2023 року.

Про це Суспільне Харків сказав директор обласного Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

“З 1 січня було 14 звернень по області від людей з обмороженнями. Насправді цифри не дуже відрізняються від минулих років. Нинішнє похолодання не суттєво вплинуло. Шпиталізовані — це переважно люди в стані хмільного сп’яніння, 10 із 14. Вони перебували на відкритому повітрі довше, ніж можна було собі дозволити й, враховуючи, що вони не могли адекватно оцінити свій стан, дістали такі ушкодження”, — сказав Забашта.

Деякі з людей, які отримали холодову травму, не мають постійного місця проживання.

“Лікувати холодову травму дуже складно, тому що це все врешті-решт загрожує навіть ампутацією. Тож ми радимо всім пам’ятати, що надворі прохолодно, у стані хмільного сп’яніння гуляти точно не потрібно. Якщо є необхідність вийти на вулицю, то, звичайно, потрібно добре одягатися, захищати дихальні шляхи, обличчя. Якщо сталося обмороження, одразу потрібно звертатися до кваліфікованих фахівців, тому що самолікування, обтирання снігом, якимись оліями — це шкідливо й може мати суттєві наслідки”, — нагадав Забашта.