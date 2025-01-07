У Карпатах зійшла лавина

6 січня на східному схилі гори Брецкул у Карпатах зафіксували лавину об’ємом 1280 кубометрів.

Як повідомив Український гідрометеорологічний центр, лавина зійшла між 15:00 та 16:00. Згідно з результатами обстеження, сходження сталося через хуртовинний сніг.

Постраждалих або пошкоджень унаслідок події немає.

Також за даними ГМЦ 7-8 січня, у зв’язку з відлигою, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека.

Гора Брецкул висотою 1911 метрів є частиною масиву Чорногора. Це високогірна зона, де активно ведуть спостереження за сніголавинними процесами. На висоті 1550 метрів працюють метеостанція та біологічний стаціонар Інституту екології Карпат НАН України.