Суспільство

У Карпатах зійшла лавина
7 Січня 2025 14:31
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зима, негода
Ілюстративне фото / Unsplash

6 січня на східному схилі гори Брецкул у Карпатах зафіксували лавину об’ємом 1280 кубометрів.

Як повідомив Український гідрометеорологічний центр, лавина зійшла між 15:00 та 16:00. Згідно з результатами обстеження, сходження сталося через хуртовинний сніг. 

Постраждалих або пошкоджень унаслідок події немає.

Також за даними ГМЦ 7-8 січня, у зв’язку з відлигою, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека.

Гора Брецкул висотою 1911 метрів є частиною масиву Чорногора. Це високогірна зона, де активно ведуть спостереження за сніголавинними процесами. На висоті 1550 метрів працюють метеостанція та біологічний стаціонар Інституту екології Карпат НАН України.


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