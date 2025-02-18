У Тернопільській області замерз водоспад “Дівочі сльози”: фото та відео явища

У Національному природному парку “Дністровський каньйон” в урочищі “Пустельня”, що на Тернопільщині, перетворився на крижану скульптуру водоспад “Дівочі сльози”.

Про це повідомили у природному парку “Дністровський каньйон” у Facebook.

Замерзлий водоспад “Дівочі сльози” / Фото: НПП “Дністровський каньйон”

Водоспад “Дівочі сльози” розташований поблизу села Нирків Товстенської громади Чортківського району.

На відео помітно, як вода стікає тонким струменем, поступово замерзаючи у вигляді бурульок і крижаних брил.

Також опубліковано світлини з обледенілого Джуринського водоспаду, що також входить до складу парку “Дністровський каньйон” та який вважають одним із наймальовничіших і найцікавіших місць Тернопільщини.