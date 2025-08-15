З-під російської окупації повернули ще трьох підлітків

У межах ініціативи Bring Kids Back UA з тимчасово окупованої території вдалося евакуювати трьох підлітків.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Реклама

Реклама

За його словами, окупаційна влада погрожувала дітям та їхнім сім’ям через проукраїнську позицію.

“Окупанти відкрито погрожували дітям, примушували до навчання за російськими програмами, забороняли українську мову й символіку, викликали на допити”, – розповів керівник ОПУ.

Дехто з підлітків майже не виходив з дому, щоб уникнути переслідувань, інші намагалися виїхати самостійно, але стикалися з перешкодами на кордонах.

Завдяки допомозі Офісу Омбудсмана та волонтерів Helping to Leave діти тепер у безпечній частині України, поруч із рідними. Вони отримують психологічну, гуманітарну та правову допомогу, відновлюють документи та готуються повернутися до навчання.