Суспільство

З окупованої Херсонщини вдалося повернути сімох дітей
20 Лютого 2025 14:09
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Українські діти / Фото: Save Ukraine
Українські діти / Фото: Save Ukraine

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини повернули сімох хлопчиків віком від 3 до 17 років.

Про це повідомив голова Херсоньскої ОВА Олександр Прокудін.

“Сімох хлопчиків, віком від 3 до 17 років, вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. П’ять наших родин пройшли пекло російської окупації, але головне – нині вони вільні!”, – написав Прокудін.

Наразі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Від початку року з окупованої частини Херсонщини вдалося повернути 20 дітей, додав Прокудін.


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