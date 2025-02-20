З окупованої Херсонщини вдалося повернути сімох дітей

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини повернули сімох хлопчиків віком від 3 до 17 років.

Про це повідомив голова Херсоньскої ОВА Олександр Прокудін.

“Сімох хлопчиків, віком від 3 до 17 років, вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. П’ять наших родин пройшли пекло російської окупації, але головне – нині вони вільні!”, – написав Прокудін.

Наразі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Від початку року з окупованої частини Херсонщини вдалося повернути 20 дітей, додав Прокудін.