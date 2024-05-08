Суспільство

З окупації вдалося вивезти ще 11 дітей

8 Травня 2024 18:09
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діти, окупація
Ілюстративне фото / AP

Ще одинадцятеро дітей з Херсонщини вдалося вивезти з тимчасової окупації. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

“На підконтрольну Україні територію повернули дві дівчинки-сироти 10-ти та 13-ти років. А також дев’ять дітей, які мають батьків або одного з них. Це – 5 дівчаток та 4 хлопчики, віком від 1 до 16 років”, – повідомив Прокудін.

Повернення стало можливим завдяки благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей області та батькам дітей.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 78 дітей із окупованої частини Херсонської області.


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