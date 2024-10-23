Суспільство

З окупації повернули шість українських дітей разом зі своїми мамами
23 Жовтня 2024 16:29
читать на русском →
діти, окупація
Ілюстративне фото / SaveUkraine

Ще шість українських дітей разом зі своїми мамами повернулися з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької областей та АР Крим.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Це діти, віком від 3 до 17 років. Вони пережили складні випробування під час перебування в окупації. Їх змушували навчатися у російських школах, де велика частина навчального процесу була наповнена пропагандою. У разі відмови, їхніх батьків шантажували, погрожуючи позбавленням батьківських прав, незаконними обшуками та допитами. Деякі діти мали проблеми зі здоров’ям, проте не могли отримати необхідне лікування та медикаменти”, – повідомив Єрмак.

Одна з родин була змушена переховуватись, аби уникнути примусу дитини відвідувати російську школу. Дитина продовжувала навчатися в українській школі онлайн.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Жовтня 2024 16:06

Уряд ухвалив повторну перевірку бізнесів щодо права на бронювання
23 Жовтня 2024 17:57

На Донеччині росіяни зруйнували офіс Українського Червоного Хреста
23 Жовтня 2024 17:29

Міноборони перевірить Обухівський ТЦК після скандалу про мобілізацію гвалтівників
23 Жовтня 2024 14:32

У Пентагону є докази перебування солдатів КНДР в РФ – Остін
23 Жовтня 2024 14:17

Зеленський доручив розробити план дій для українців в умовах війни
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
усі думки