З окупації повернули шість українських дітей разом зі своїми мамами

Ще шість українських дітей разом зі своїми мамами повернулися з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької областей та АР Крим.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Це діти, віком від 3 до 17 років. Вони пережили складні випробування під час перебування в окупації. Їх змушували навчатися у російських школах, де велика частина навчального процесу була наповнена пропагандою. У разі відмови, їхніх батьків шантажували, погрожуючи позбавленням батьківських прав, незаконними обшуками та допитами. Деякі діти мали проблеми зі здоров’ям, проте не могли отримати необхідне лікування та медикаменти”, – повідомив Єрмак.

Одна з родин була змушена переховуватись, аби уникнути примусу дитини відвідувати російську школу. Дитина продовжувала навчатися в українській школі онлайн.