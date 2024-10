З окупації на підконтрольну Україні територію повернули 5 дітей

З тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще п’ятьох дітей.

Про це повідомив керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

“Завдяки злагодженій співпраці Save Ukraine, реалізуючи ініціативу Президента України Bring Kids Back UA, ще п’ятеро дітей, які пережили жахи окупації, тепер у безпеці. Це непростий шлях, але кожен такий порятунок — це крок до майбутнього, де кожна дитина має право на щасливе і мирне життя”, – зазначив він.

Кулеба переказав декілька історій з життя дітей в окупації.

За його словами, один із врятованих — 16-річний Валерій розповів, в якому шоковому стані він був у перші дні повномасштабної війни, коли росіяни вривалися у кожну домівку, обшукували й кричали на місцевих. Одного разу окупанти ледь не вбили його найкращого друга. Під дулом автомата хлопця посадили в автівку і кудись повезли. Військові хотіли, щоб друг показав їм, де живуть дівчата. У школі Валерія готували до служби в російській армії, вчили збирати та розбирати зброю.

Також 11-річній Євгенії довелося навчатися в російській школі, де, крім навʼязливої пропаганди, дітям не давали ніяких знань. Тільки “разговори о важном”, “юнармія” і спів російського гімну перед уроками. А за те, що Євгенія не написала листа військовому, який зараз на “СВО” та вбиває українців, дівчинці почали знижувати оцінки з усіх предметів, почався булінг.

Та у найбільш жахливому психологічному стані, розповідає Кулеба, виїхав з окупації 9-річний Данило.

“Спочатку хлопчику довелося разом з мамою ховатися у підвалі від вибухів. А коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, родина майже тиждень була змушена жити на горищі власного будинку. На тлі стресу дідусь Данила втратив зір, а сам хлопчик отримав велику психологічну травму, став замкнений ті занурився в себе. Коли наша команда подарувала дитині синьо-жовтий прапор, Данило розплакався, але так нічого і не сказав”, – зазначив очільник Save Ukraine.

Він подякував партнерам We Are All Ukrainians, Ron Wahid, БФ “Хуманіті” за підтримку у порятунку цих дітей.