Суспільство

З небезпечних населених пунктів Харківщини евакуйовано всіх дітей

11 Травня 2023 10:04
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евакуація

79 дітей евакуйовано з населених пунктів Куп’янського району у межах обов’язкової евакуації.

Відповідне рішення було ухвалено Координаційним штабом з питань обов’язкової евакуації, повідомляє Мінреінтеграції.

Зокрема, обов’язкову евакуацію дітей проведено у Вільхуватській, Петропавлівській, Великобурлуцькій і Дворічанській територіальних громадах.

“Евакуйовані мешканці отримали одноразову фінансову допомогу у розмірі 2 тис. гривень на дорослого і 3 тис. гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю”, – зазначено в повідомленні.

Повідомити про бажання евакуюватися з Куп’янської громади можна за телефоном гарячої лінії: (098) 941-23-00.

Також можете звертатися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.


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