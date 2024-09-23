З мінімальним відривом партія Шольца перемагає на виборах у Бранденбурзі

Соціал-демократична партія обігнала “Альтернативу для Німеччини” на земельних виборах до ландтагу (земельного парламенту) Бранденбурга з відривом всього лише у 1,7%.

Як повідомляє RFI, у регіоні зафіксували рекордну явку. Віддати свій голос за політсилу, яка управлятиме ландтагом прийшло 72,9% виборців, що стало найкращим показником з моменту об’єднання країни в 1990 році. Навіть у той історичний для Німеччини рік явка склала 67,1%.

Вибори у Бранденбурзі стали останніми у ФРН цього року та важливі для федеральної політики.Втім, німецькі оглядачі впевнені — перемогу соціал-демократи здобули всупереч, а не завдяки її представнику, канцлеру Олафу Шольцу.

Соціал-демократична партія отримала 30,9% голосів, залишив позаду АдН з 29,2%. Третьою силою у ландтазі став Альянс Сари Вагенкнехт, який набрав 13,5%. На четвертому місці з 12,1% голосів — Християнсько-демократичний союз.

У ландтагу Бранденбурга — 88 місць. Згідно з набраними голосами 32 з них дістаються соціал-демократам. Ще 30 забирає “Альтернатива для Німеччини”. Християнські демократи вперше займуть лише 12 місць. Останні 14 дістаються новій політичній силі — Альянсу Сари Вагенкнехт.

Жодна з трьох демократичних партій, що увійшли до ландтагу співпрацювати з АдН не бажає. Аби протидіяти ультраправим, що займуть третину місць, СДП може сформувати коаліцію з християнськими демократами або Альянсом Сари Вагенкнехт.