Суспільство

З ладу вийшов енергоблок на Південноукраїнській АЕС
4 Вересня 2024 10:37
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АЕС
Ілюстративне фото / uatom.org

Вийшов з ладу один з енергоблоків на Південноукраїнській атомній електростанції і знизив видачу електроенергії.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко із посиланням на два незалежні джерела.

“Знов аварія на Південноукраїнський АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні – бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт”, – йдеться у повідомленні.

За його словами, до міністра енергетики додається питання якості ремонтів, оскільки, якщо блоки будуть входити з ладу взимку, то Україна опиниться у важкій ситуації. 


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