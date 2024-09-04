З ладу вийшов енергоблок на Південноукраїнській АЕС

Вийшов з ладу один з енергоблоків на Південноукраїнській атомній електростанції і знизив видачу електроенергії.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко із посиланням на два незалежні джерела.

“Знов аварія на Південноукраїнський АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні – бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт”, – йдеться у повідомленні.

За його словами, до міністра енергетики додається питання якості ремонтів, оскільки, якщо блоки будуть входити з ладу взимку, то Україна опиниться у важкій ситуації.