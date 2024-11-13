З Курахівського водосховища вже витекло  20 млн кубометрів води в результаті обстрілу

З Курахівського водосховища витекло 20 мільйонів кубометрів води через пошкодження греблі окупантами.

Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Позавчора окупанти підірвали греблю Курахівського водосховища, яке містило 55 млн кубометрів води. 20 млн кубометрів води вийшли за межі водосховища. Затоплень у населених пунктах немає, загроза для жителів маленьких селищ відсутня. Дітей ми евакуювали завчасно”, — повідомив Філашкін.

12 листопада він зазначав, що внаслідок пошкодження греблі з водосховища вилилося 15 млн кубометрів води.

“Підтоплень житлових будинків не зафіксовано. Станом на 16:00 12 листопада витекло 15 млн кубометрів води”, — написав посадовець.

За його словами, села на річці Вовчій залишаються без підтоплень.

“Слідкуємо за ситуацією і, в разі змін, інформуватиму додатково”, — додав він.