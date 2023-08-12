З Куп’янського району мають евакуювати 12 тис. людей

З Куп’янського району в рамках обов’язкової евакуації виїхали понад 90 людей, 35 з них — діти.

Про це в ефірі нацмарафону сказав керівник Куп’янської РВА Андрій Канашевич, пише Суспільне.

“Це ті люди, які реєструвалися на виїзд через нас. Також хочу повідомити, що є люди, які здійснюють переміщення з тих населених пунктів, які підпадають під обов’язкову евакуацію, у межах району. Відповідно, зараз є задача моніторити ситуацію, отримувати інформацію про виїзд таких людей. Тож попередня цифра є, але я думаю, що вона буде збільшуватися, певні темпи евакуація набирає. Є люди, які записуються на евакуацію на наступні дні — це і родини з дітьми”, — розказав Андрій Канашевич.

За його словами, загальна кількість людей, яких мають евакуювати, — близько 12 тисяч: “Ми зараз моніторимо ситуацію щодо родин з дітьми. Наступного тижня будемо звертатися до ОВА та обговорювати питання щодо примусової евакуації дітей”.

За словами Канашевича, іноді на вмовляння людей виїхати треба кілька днів.

“А іноді сама ситуація спонукає людей виїхати, приймати термінові рішення. Сьогодні у Куп’янській громаді о 5 ранку загинула жінка. Такі трагічні події мають певний вплив, які спонукають людей до виїзду. Наша задача — бути готовими вивезти всіх”, — сказав Канашевич.