З Донецької області вивезли ще 67 дітей – Нацполіція

Впродовж минулого тижня з Торецької, Мар’їнської та Очеретинської громади Донецької області, розташованих на лінії фронту, евакуювали 67 дітей.

Про це повідомляє Національна поліція.

Станом на 2 листопада вивезли 67 дітей, з яких:

57 дітей – з Торецької громади;

7 – з Мар’їнської громади;

та 3 – з Очеретинської.

“Тиждень тому стартувала обов’язкова евакуація в Торецькій, Мар’їнській і Очеретинській громадах, які перебувають під цілодобовим обстрілом росіян. Заходи покликані мотивувати батьків виконати свій законний обов’язок – зберегти дитячі життя”, – пишуть в поліції.

Зазначається, що з восьми населених пунктів неподалік лінії фронту загалом мають евакуювати 252 дитини.

Виїзд за цивільними відбувається на броньованому транспорті за погодженими маршрутами.

Для дітей правоохоронці мають спеціальні шоломи та бронежилети. Є додаткові захисні комплекти для дорослих, додають в поліції.

У Нацполіції уточнюють, що евакуація дітей відбувається за згодою батьків або осіб, що їх замінюють, та інших законних представників.

Супроводжувати дитину в евакуацію має хоча б один із батьків або це право можна передати іншому родичу чи органам опіки.

Евакуацію здійснюють групи “Білий янгол” спільно з рятувальниками ДСНС, патрульною поліцією, поліцією охорони та місцевою владою.