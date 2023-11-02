Суспільство

З Донецької області вивезли ще 67 дітей – Нацполіція

2 Листопада 2023 19:14
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евакуація, донецька область

Впродовж минулого тижня з Торецької, Мар’їнської та Очеретинської громади Донецької області, розташованих на лінії фронту, евакуювали 67 дітей.

Про це повідомляє Національна поліція.

Станом на 2 листопада вивезли 67 дітей, з яких: 

  • 57 дітей – з Торецької громади; 
  • 7 – з Мар’їнської громади; 
  • та 3 – з Очеретинської.

“Тиждень тому стартувала обов’язкова евакуація в Торецькій, Мар’їнській і Очеретинській громадах, які перебувають під цілодобовим обстрілом росіян. Заходи покликані мотивувати батьків виконати свій законний обов’язок – зберегти дитячі життя”, – пишуть в поліції.

Зазначається, що з восьми населених пунктів неподалік лінії фронту загалом мають евакуювати 252 дитини. 

Виїзд за цивільними відбувається на броньованому транспорті за погодженими маршрутами.

Для дітей правоохоронці мають спеціальні шоломи та бронежилети. Є додаткові захисні комплекти для дорослих, додають в поліції.

У Нацполіції уточнюють, що евакуація дітей відбувається за згодою батьків або осіб, що їх замінюють, та інших законних представників.

Супроводжувати дитину в евакуацію має хоча б один із батьків або це право можна передати іншому родичу чи органам опіки.

Евакуацію здійснюють групи “Білий янгол” спільно з рятувальниками ДСНС, патрульною поліцією, поліцією охорони та місцевою владою.


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