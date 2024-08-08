З Донеччини уже евакуювали 1010 дітей

За перші три дні евакуаційних заходів у Донецькій області із небезпечних районів врятовано 1010 дітей з 756 родин.

Про це повідомила Національна поліція.

“З 5 серпня триває примусова евакуація населення з 28 найбільш небезпечних населених пунктів Донецької області. На сьогодні залишається вивезти ще 3 723 дитини”, – ідеться у повідомленні.

Евакуація здійснювалася як самостійно сім’ями, так і за допомогою робочих груп. Всі вони вже у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Щоб врятувати дітей, щодня працюють 20 евакуаційних груп, до складу яких входять екіпажі “Білий янгол”, парамедики поліції, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, патрульна поліція та представники військових адміністрацій.

У Нацполіції нагадали, що на всій території Донецької області продовжується обов’язкова евакуація.

Для отримання допомогу можна зателефонувати на гарячі лінії евакуаційних екіпажів: Авдіївський – 066-56-19-102; Бахмутський – 066-56-15-102; Великоновосілківський – 066-56-11-102; Лиманський – 066-56-16-102; Мар’їнський – 066-56-10-102.