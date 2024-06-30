З 1 липня кілька категорій українців втрачають право на відстрочку

В Україні триває воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Деякі військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку, однак у липні вони її можуть втратити.

Наразі питання надання відстрочки регулюється законопроєктом №10449 та чинним законом №3633-IX. Тож 9 категорій військовозобов’язаних втратять право на відстрочку вже відзавтра.

З 1 липня 2024 року право на відстрочку втратять такі категорії:

студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми, які здобувають другу або більш вищу освіту;

особи, які працюють на підприємствах, установах і в організаціях Міністерства оборони;

особи, які мають статус “обмежено придатний”;

чоловіки, які під час повторної ВЛК були визнані здоровими;

неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають тільки рідні).

Крім того, відстрочку від мобілізації не надаватимуть:

особам, які доглядають за інвалідом III групи;

особам, які доглядають за інвалідом II групи, а для деяких військовозобов’язаних – які доглядають за особами I та II групи;

багатодітним чоловікам, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці (у разі погашення заборгованості та своєчасної сплати відстрочку можна оформити);

батькам-одинакам, у разі якщо матір не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання.

Водночас варто зазначити, що військовозобов’язаним чоловікам, які отримали статус інваліда після 24 лютого 2022 року, необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію, щоб підтвердити діагноз.