Суспільство

ЮНЕСКО включило Софійський собор, Києво-Печерську лавру та центр Львова до списку спадщини, що перебуває під загрозою

15 Вересня 2023 21:52
читать на русском →
оон

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО постановив внести Софійський собор, Києво-Печерську лавру та історичний центр Львова до списку об’єктів, що перебувають у небезпеці, через загрозу знищення російськими атаками.

Про це повідомляється на сайті Організації Об’єднаних Націй.

В організації вважають, що ці об’єкти також вразливі до ударних хвиль, спричинених бомбардуваннями Києва та Львова.

«Більше немає оптимальних умов для повної гарантії захисту видатної універсальної цінності об’єкта, і йому загрожує потенційна небезпека через війну», — зазначив Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Там наголосили, що включення київського собору та монастиря, а також центра Львова до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, повинне нагадати 195 державам-учасницям Конвенції про їхнє зобов’язання сприяти захисту цих об’єктів.

Це також відкриває можливість для додаткової фінансової та технічної допомоги для реалізації нових екстрених заходів — на додаток до тих, які вже вжила Україна разом із ЮНЕСКО.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Вересня 2023 22:00

Суд арештував Шуфрича
15 Вересня 2023 21:14

Білий дім підтвердив зустріч Зеленського та Байдена
15 Вересня 2023 20:23

Сили оборони мають частковий успіх у Донецькій області, – Генштаб
15 Вересня 2023 19:54

Єврокомісія не продовжуватиме ембарго на імпорт українського зерна
15 Вересня 2023 19:44

Зеленський провів Ставку: увага до поточних і майбутніх спецоперацій
Останні новини
усі новини

Думки

Ігор Черняк

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор Черняк

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
усі думки