ЮНЕСКО включило Софійський собор, Києво-Печерську лавру та центр Львова до списку спадщини, що перебуває під загрозою

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО постановив внести Софійський собор, Києво-Печерську лавру та історичний центр Львова до списку об’єктів, що перебувають у небезпеці, через загрозу знищення російськими атаками.

Про це повідомляється на сайті Організації Об’єднаних Націй.

В організації вважають, що ці об’єкти також вразливі до ударних хвиль, спричинених бомбардуваннями Києва та Львова.

«Більше немає оптимальних умов для повної гарантії захисту видатної універсальної цінності об’єкта, і йому загрожує потенційна небезпека через війну», — зазначив Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Там наголосили, що включення київського собору та монастиря, а також центра Львова до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, повинне нагадати 195 державам-учасницям Конвенції про їхнє зобов’язання сприяти захисту цих об’єктів.

Це також відкриває можливість для додаткової фінансової та технічної допомоги для реалізації нових екстрених заходів — на додаток до тих, які вже вжила Україна разом із ЮНЕСКО.