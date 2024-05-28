Юнакам, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки

Юнакам 17 років та більше, які з певних причин не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки із зобов’язанням прибути до ТЦК.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

“Відповідно до статті 14 Закону “Про військовий обов’язок і військову службу” щороку протягом січня – березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років”, – пояснили у Сухопутних військах.

Постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають.