Суспільство

Юнакам, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки

28 Травня 2024 17:25
читать на русском →
мобілізація
Ілюстративне фото / Суспільне

Юнакам 17 років та більше, які з певних причин не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки із зобов’язанням прибути до ТЦК.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

“Відповідно до статті 14 Закону “Про військовий обов’язок і військову службу” щороку протягом січня – березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років”, – пояснили у Сухопутних військах.

Постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Травня 2024 17:14

Україна отримає винищувачі F-16 вже “дуже скоро”, – Умєров
28 Травня 2024 16:28

Ексначальника одеського ТЦК затримали прямо на виході із СІЗО
28 Травня 2024 16:18

Помер журналіст та засновник “Інтерфакс-Україна” Олександр Мартиненко
28 Травня 2024 15:28

Росіяни планують виробляти 6 тисяч “шахедів” на рік, – WSJ
28 Травня 2024 13:29

Україна отримала від Швеції понад 56 млн євро на енергетичні потреби
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки