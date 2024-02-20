Політика

Євросоюз продовжив дію санкцій проти РФ

20 Лютого 2024 09:26
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Євросоюз, санкції
Ілюстративне фото: Getty Images

Європейський союз продовжив дію санкцій проти Росії, які ввели у відповідь на окупацію частини території України, до 24 лютого 2025 року.

Про це йдеться в офіційному журналі Європейського Союзу. 

“За результатами перегляду Рішення від 23 лютого 2022 року щодо обмежувальних заходів у відповідь на незаконне визнання, окупацію чи анексію Російською Федерацією певних непідконтрольних уряду територій України та доти, доки незаконні дії РФ продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням міжнародного права, доцільно зберегти в силі всі заходи, які наразі запроваджені Союзом, та вжити додаткових заходів, якщо це буде необхідно. Отже, обмежувальні заходи, що містяться в Рішенні від 23 лютого 2022 року, мають бути продовжені ще на 12 місяців, до 24 лютого 2025 року”, – йдеться у повідомленні. 

Вказано, що рішення про продовження санкцій проти РФ ухвалили 19 лютого, воно набуло чинності на наступний день після публікації.


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