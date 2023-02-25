Євросоюз нарешті схвалив десятий пакет санкцій проти Росії

Країни Європейського Союзу пізно ввечері в п’ятницю таки погодили десятий пакет санкцій проти Росії – це сталось рівно через рік із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

“Минає рік з моменту жорстокого та незаконного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні ЄС затвердив 10-й пакет санкцій проти Росії”, – повідомляє Рада ЄС під головуванням Швеції.

Пакет включає:

Суворіші експортні обмеження щодо подвійного використання та технологій,

Цільові обмежені заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або доставляють безпілотники, які використовує Росія у війні,

Заходи проти російської дезінформації.

“Разом країни-члени ЄС запровадили найсильніші та наймасштабніші санкції за всю історію, щоб допомогти Україні виграти війну. ЄС єдиний з Україною та українським народом. Ми будемо підтримувати Україну, скільки буде потрібно”, – йдеться в повідомленні.