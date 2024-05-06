Політика

Євросоюз хоче заборонити партіям фінансування з Росії

6 Травня 2024 21:24
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санкції, росія
Прапори держав-членів Європейського Союзу на будівлі Ради Європейського Союзу в Брюсселі / Фото: Getty Images

Європейський Союз пропонує заборонити політичним партіям, аналітичним центрам та іншим групам отримувати фінансування з Росії.

Європейська комісія рекомендує державам-членам погодитися на ці кроки в рамках 14-го пакету санкцій, повідомляє Bloomberg.

Прагнення обмежити російське політичне фінансування ЄС відбувається на тлі стурбованості, що зростає, з приводу поширюваної Кремлем дезінформації, пов’язаної з виборами до Європейського парламенту на початку червня.

Вибори до Європейського парламенту відбудуться 6-9 червня 2024 року у всіх 27 державах Європейського Союзу та визначать склад і напрямок роботи головного законодавчого органу ЄС на наступні п’ять років.

Крім того, готуються санкції проти “Голосу Європи” — сайту, який звинувачують у поширенні проросійської дезінформації, а також “Российской газеты”, РИА Новости та “Известий”.

Також планують запровадити заборону на імпорт російського гелію, посилити обмеження на експорт марганцевої руди та інших рідкісноземельних компонентів, і заборонити доступ до портів ЄС приблизно 11 суднам, підозрюваним у сприянні РФ.

Крім того, запропонований пакет містить низку санкцій проти Білорусі за її роль у війні проти України, включно із забороною на імпорт навігаційних технологій і предметів розкоші, експортом сирої нафти та алмазів, а також будь-якими операціями, які могли б підвищити промисловий потенціал Білорусі.


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