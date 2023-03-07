Європейський регулятор протестує проти будівництва “еротичного центру” біля своєї штаб-квартири в Амстердамі

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) не задоволене планом, який розглядає влада Амстердама щодо створення нового «еротичного центру» біля штаб-квартири агентства, передає Reuters.

EMA перенесла свою штаб-квартиру в Амстердам у 2019 році, залишивши Лондон після виходу Британії з Європейського Союзу. Амстердам розглядає можливість перенесення легальної проституції зі свого історичного кварталу Червоних ліхтарів.

“Зміна місця розташування Кварталу червоних ліхтарів мотивована проблемами негативного характеру, торгівлі наркотиками, пияцтва та хуліганства”, – йдеться в заяві EMA.

«Розташування еротичного центру в безпосередній близькості від будівлі EMA, швидше за все, призведе до такого ж негативного впливу на прилеглу територію».