Політика

Європейські партнери вітають результати переговорів в Джидді
11 Березня 2025 21:57
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Лідери Європейського Союзу привітали переговори між Україною та США, що відбулися 11 березня в Саудівській Аравії, та позитивно оцінили їхні результати.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пропозиція про припинення вогню, відновлення обміну розвідданими та безпекову допомогу з боку США є “позитивним розвитком подій”, який може стати кроком до “всеосяжного, справедливого та міцного миру для України”.

Вона наголосила, що тепер “м’яч на стороні Росії” та запевнила, що ЄС готовий відіграти свою роль у майбутніх мирних переговорах.

Схожі заяви зробили президент Європейської Ради Антоніу Кошта та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Кошта назвав домовленості в Джидді “важливим кроком” і підтвердив готовність ЄС долучитися до процесу мирного врегулювання. Туск зазначив, що “схоже, що американці та українці зробили важливий крок до миру”.


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