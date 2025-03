Європейські партнери вітають результати переговорів в Джидді

Лідери Європейського Союзу привітали переговори між Україною та США, що відбулися 11 березня в Саудівській Аравії, та позитивно оцінили їхні результати.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пропозиція про припинення вогню, відновлення обміну розвідданими та безпекову допомогу з боку США є “позитивним розвитком подій”, який може стати кроком до “всеосяжного, справедливого та міцного миру для України”.

Вона наголосила, що тепер “м’яч на стороні Росії” та запевнила, що ЄС готовий відіграти свою роль у майбутніх мирних переговорах.

We welcome today’s news from Jeddah on the U.S.-Ukraine talks, including the proposal for a ceasefire agreement and the resumption of U.S. intelligence sharing and security assistance.



This is a positive development that can be a step towards a comprehensive, just and lasting…