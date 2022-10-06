Європарламент закликав збільшити військову допомогу Україні

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав країни Євросоюзу та інші держави значно збільшити військову допомогу Україні.
За резолюцію проголосували 504 депутати, проти виступили 26, ще 36 утрималися.
Держави-члени, що “вагаються”, повинні надати свою справедливу частку необхідної військової допомоги”, – йдеться в документі.
Резолюція також вказує на необхідність захисту критично важливої інфраструктури Євросоюзу через диверсію на газопроводах “Північні потоки”.
На думку європейських депутатів, “вибухи показують, наскільки небезпечною була політика збільшення залежності від російського викопного палива”. Документ закликає держави-члени розглядати захист критично важливої європейської інфраструктури як пріоритет і “підвищувати її стійкість до зовнішніх атак”.