Європарламент закликав збільшити військову допомогу Україні

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав країни Євросоюзу та інші держави значно збільшити військову допомогу Україні.

За резолюцію проголосували 504 депутати, проти виступили 26, ще 36 утрималися.

Держави-члени, що “вагаються”, повинні надати свою справедливу частку необхідної військової допомоги”, – йдеться в документі.

Резолюція також вказує на необхідність захисту критично важливої ​​інфраструктури Євросоюзу через диверсію на газопроводах “Північні потоки”.

На думку європейських депутатів, “вибухи показують, наскільки небезпечною була політика збільшення залежності від російського викопного палива”. Документ закликає держави-члени розглядати захист критично важливої ​​європейської інфраструктури як пріоритет і “підвищувати її стійкість до зовнішніх атак”.