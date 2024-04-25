Європарламент ухвалив резолюцію, в якій визнає Путіна нелегітимним

Європейський парламент у четвер, 25 квітня, ухвалив резолюцію “Про недемократичні президентські вибори в Росії та їхнє нелегітимне поширення на окуповані території”.

“За” проголосували 493 євродепутати, 11 виступили проти, 18 – утрималися, повідомляє пресслужба Європарламенту.

“Так звані президентські вибори в Росії пройшли в атмосфері страху та репресій і в контексті незаконної агресивної війни проти України. Під час цих так званих виборів не було ні альтернативних кандидатів, ні вільних ЗМІ, ні незалежних спостерігачів, ні політичних свобод. Відповідно, так звані вибори – нелегітимні та недемократичні”, – йдеться у резолюції.

Крім того, Європарламент закликав країни-члени ЄС, а також міжнародну спільноту не визнавати результатів виборів ні на тимчасово окупованих територіях України, ні в самій Росії, а відносини з Путіним звести на “ні”.