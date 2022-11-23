Політика

Європа більше не потребує російського газу — єврокомісар з енергетики

23 Листопада 2022 21:28
12
газ

Країни ЄС повністю замінили газ, який постачався з Росії, на зріджений природний газ та трубопровідний — з інших джерел.

У середу, 23 листопада, єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон повідомила, що Європейський Союз повністю замінив весь дефіцит російського газу зрідженим природним газом (ЗПГ) і газом з інших джерел.

Про це вона заявила у вступній промові на пленарному засіданні Європейського парламенту.

“Минуло багато місяців з тих пір, як Росія почала використовувати енергоносії як зброю. Наші зусилля щодо відходу від Росії як нашого основного постачальника газу спрацювали краще, ніж ми очікували”, – оголосила єврокомісар.

За її словами, природний газ, який постачався з Росії, тепер повністю замінено завдяки диверсифікації, скороченню споживання та спільній політиці зберігання газу. 

Серед ключових проєктів диверсифікації, реалізованих цього року, вона назвала з’єднання трубопроводами між Польщею та Литвою, Польщею та Словаччиною, Baltic Pipe між Польщею, Данією та Норвегією та трубопровід Греція-Болгарія, які дозволяють збільшити потужності для транспортування газу.

“Цієї зими у нас загалом адекватна ситуація безпеки постачання. Але це дорого коштує. Ціни залишаються високими”, – зауважила при цьому Кадрі Сімсон. 


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Листопада 2022 13:31
99

Європарламент оголосив Росію державою-спонсором тероризму
23 Листопада 2022 21:10
13

Європейські міста починають збирати генератори для України, — Роберта Метсола
23 Листопада 2022 17:59
67

Сьогодні РФ випустила по Україні сімдесят ракет, частину збила ППО
23 Листопада 2022 17:05
44

На трьох АЕС спрацював аварійний захист, всі енергоблоки відключені
23 Листопада 2022 15:28
147

Удари по електропідстанції: Львів, Харків і Хмельницький повністю знеструмлені
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
Віталій ПОРТНИКОВ

Це Росія вбила поляків
Дмитро КОМАРОВ

Это война против самых незащищенных людей
усі думки