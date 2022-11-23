Європа більше не потребує російського газу — єврокомісар з енергетики

Країни ЄС повністю замінили газ, який постачався з Росії, на зріджений природний газ та трубопровідний — з інших джерел.

У середу, 23 листопада, єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон повідомила, що Європейський Союз повністю замінив весь дефіцит російського газу зрідженим природним газом (ЗПГ) і газом з інших джерел.

Про це вона заявила у вступній промові на пленарному засіданні Європейського парламенту.

“Минуло багато місяців з тих пір, як Росія почала використовувати енергоносії як зброю. Наші зусилля щодо відходу від Росії як нашого основного постачальника газу спрацювали краще, ніж ми очікували”, – оголосила єврокомісар.

За її словами, природний газ, який постачався з Росії, тепер повністю замінено завдяки диверсифікації, скороченню споживання та спільній політиці зберігання газу.

Серед ключових проєктів диверсифікації, реалізованих цього року, вона назвала з’єднання трубопроводами між Польщею та Литвою, Польщею та Словаччиною, Baltic Pipe між Польщею, Данією та Норвегією та трубопровід Греція-Болгарія, які дозволяють збільшити потужності для транспортування газу.

“Цієї зими у нас загалом адекватна ситуація безпеки постачання. Але це дорого коштує. Ціни залишаються високими”, – зауважила при цьому Кадрі Сімсон.