Політика

Єврокомісія виділила ще €100 мільйонів на підтримку українських біженців

31 Жовтня 2022 17:16
20
біженці

Єврокомісія виділяє ще €100 мільйонів євро для семи країн-членів, які приймають найбільше біженців з України, повідомляється на сайті Єврокомісії, передає Укрінформ.

«Єврокомісія виділила ще €100 мільйонів для семи країн-членів, що приймають у себе велику кількість біженців. Це рішення прийнято після глобальної благодійної акції Stand Up For Ukraine від 9 квітня, під час якої Єврокомісія взяла зобов’язання виділити до €400 мільйонів на підтримку біженців з України», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, перший транш у розмірі €248 мільйонів був виділений у травні для п’яти країн: Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Чехії. Другий транш із фондів ЄС, що призначені для внутрішніх справ, спрямовується на підтримку Польщі, Словаччини, Чехії, Болгарії, Естонії, Латвії та Литви.

Країни можуть скористатися цими ресурсами, щоб продовжувати надавати біженцям з України допомогу. Йдеться, зокрема, про забезпечення продовольством, доступ до транспорту та надання тимчасового притулку.

Ці кошти мають також підвищити спроможність країн-членів інтегрувати у соціальне життя українських громадян, включаючи найбільш уразливі категорії, зокрема дітей без супроводження.

За інформацією ЄК, решта €52 млн із загальної суми у €400 млн благодійного внеску Європейської комісії будуть виділені невдовзі на розвиток проєктів з підтримки українських біженців, включаючи надання їм тимчасових помешкань, якісної психологічної допомоги тощо.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
31 Жовтня 2022 21:16
4

У поліції Фінляндії немає фактів контрабанди зброї з України

31 Жовтня 2022 20:30
28

На Херсонщині за три хвилини збито два “Алігатори”
31 Жовтня 2022 20:05
88

Москва передумала виходити з “зернової угоди”, але рух суден заблокувала
31 Жовтня 2022 19:41
84

Росіяни розстріляли два цивільних буксира – дві людини загинули
31 Жовтня 2022 18:50
24

Кабмін ухвалив проект бюджету на 2023 рік до другого читання

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ

Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття

усі думки